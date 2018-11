'Zeg 'ns Aaa acteur'-Manfred de Graaf (79) overleden

Foto: Printscreen/ YouTube/ In The Air

Manfred de Graaf was volgens zijn familie al isnds begin van dit jaar ziek. Er werd bij hem kanker geconstateerd, in zo'n vergevorderd stadium dat er niets meer aan te doen was. Zijn ziekte en zijn naderende einde hield hij voor de buitenwereld verborgen. Zijn dochter Fien (23) zegt in de krant: 'Papa wilde sterven als de onaantastbare Manfred'.

De acteur was bij het grote publiek vooral bekend als dokter Hans Lansberg. ZIjn televisie-echtgenote Sjoukje Hooymayer, in de seie dokter Lydie van der Ploeg, overleed drie maanden geleden. Zij zou als een van de weinigen op de hoogte zijn geweest dat De Graaf ziek was. Tegen de krant zegt zijn dochter: 'Mijn vader en Sjoukje hebben tot zij stierf innig contact gehad krant. Ze hadden veel steun aan elkaar.'

De Graaf die in 1939 werd geboren als zoon van een Roemeense diplomaat speelde onder meer in Turks Fruit, Dagboek van een Herdershond, Goede Tijden, Slechte Tijden en De Lift. Ook speelde hij in tientallen theaterstukken.