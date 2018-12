Auto beveiliging Beatrix te paard vastgelopen op strand Wassenaar

Zaterdag kreeg de brandweer van Wassenaar een opmerkelijke oproep. Een auto van de beveiliging van het Koninklijk Huis was vast komen te staan op het strand bij de Wassenaarse Slag. Dit heeft het Leids Dagblad bekendgemaakt.

Paardrijden Beatrix

Zoals bekend rijdt prinses Beatrix nog regelmatig paard. Afgelopen zaterdag was dat ook het geval. Beatrix wordt dan door beveiligers in een auto gevolgd maar die liep vast in het zand. De brandweerlieden wisten de wachten weer vlot te trekken.