André Hazes, De Dijk en Lil Kleine bij 'Vrienden van Amstel LIVE'

Ook André Hazes, Lil Kleine, De Dijk en het dj duo Sunnery James en Ryan Marciano zijn onderdeel van het programma van de 21e editie van De Vrienden van Amstel LIVE dat later deze week start in Rotterdam Ahoy. Dit heeft de organisatie rond het jaarlijkse muziekfestijn maandag bekendgemaakt.

Anouk, DI-RECT, Jeroen van Koningsbrugge, Kraantje Pappie, Maan, Miss Montreal, Nick & Simon en Ronnie Flex

Vorige week werd al bekendgemaakt dat ook Anouk, DI-RECT, Jeroen van Koningsbrugge, Kraantje Pappie, Maan, Miss Montreal, Nick & Simon en Ronnie Flex erbij zijn. In totaal zullen zo’n 145.000 bezoekers de 11 shows op 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 en 28 januari bezoeken.

Grootste kroeg

Na vijf dagen 24 uur per dag bouwen ontstaan langzaamaan weer de contouren van de grootste Amstelkroeg van Nederland. Vanaf vandaag vinden drie dagen van repetities plaats, waarna aanstaande donderdag de nieuwe editie zal aanvangen met een gloednieuw decor in Ahoy Rotterdam.

André Hazes

Dat André Hazes terug zou keren werd al tijdens de jubileum editie van 2018 aan de bar beklonken: 'Ik was vorig jaar zo ontzettend onder de indruk van dit evenement en heb zoveel nieuwe vrienden gemaakt dat ik al na 3 shows met de lobby voor 2019 ben gestart', lacht André. 'Met een biertje aan de bar waren we er snel uit samen. De Vrienden van Amstel LIVE is echt een feest, voor de bezoekers en voor ons als artiesten achter de schermen. Lekker om de hoek in mijn stadje, januari kan echt niet beter beginnen. Deze editie is mijn rol groter dan voorheen, ik mag met mijn eigen bandje spelen en een aantal unieke duetten zingen'.