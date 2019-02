Zanger Johnny Lion overleden

Op 77-jarige leeftijd is zanger Johnny Lion overleden. De zanger die eigenlijk John van Leeuwarden heette woonde sinds de jaren tachtig in Breda.

In 1961 had Van Leeuwarden een nummer 1 hit met Johnny & The Jumping Jewels met het nummer ‘Wheels’. Enkele jaren laten ging Van Leeuwarden solo verder als Johnny Lion. Hier scoorde hij ook een nummer 1 hit ‘Sophietje’.

Volgens Omroep Brabant werd eind vorig jaar bekend dat Van Leeuwarden door ziekte niet meer lang te leven had. Hij leed aan uitgezaaide longkanker en Alzheimer.