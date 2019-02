Hof heropent zaak tegen Frank Masmeijer

Het Hof van beroep in Antwerpen zal vandaag opnieuw geen uitspraak doen in het hoger beroep tegen Frank Masmeijers. Volgens de advocaat van de oud-presentator heeft het Hof de zaak heropend.

Volgens het AD is de zaak uitgesteld tot 25 april. Tot die tijd blijft Masmeijer vastzitten in België. Al met al heeft Masmeijer in verschillende periodes al een jaar en een maand in een Belgische cel doorgebracht.

In oktober 2017 werd de oud-presentator veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor zijn deelname aan cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Een partij van 467 kilo drugs zat verstopt tussen een partij bananen uit Zuid-Amerika.

Masmeijer blijft volharden in zijn verklaring dat hij niets wist van de smokkel en dat hij er is ingeluisd.