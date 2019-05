Gouden Film voor Baantjer het begin

De film Baantjer het begin is bekroond met een Gouden Film en heeft 100.000 bioscoopbezoekers getrokken. Hoofdrolspeler Waldemar Torenstra werd feestelijk verrast met de award door zijn collega Tygo Gernandt op zaterdagochtend in hartje Jordaan. De film awards zijn een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Baantjer het begin is de derde film die dit jaar de Gouden Film status behaalt.

In de roerige jaren ‘80 wordt rechercheur De Cock (Waldemar Torenstra) gestationeerd in het rauwe politiestation op de Warmoesstraat in Amsterdam. Samen met zijn nieuwe partner Montijn (Tygo Gernandt) stuit De Cock op een moordzaak die leidt naar een mogelijke aanslag tijdens de kroning van prinses Beatrix. Ze moeten alles op alles zetten om een drama op de kroningsdag te voorkomen.

Baantjer het begin werd geregisseerd door Arne Toonen, op basis van het scenario dat geschreven is door Willem Bosch, Carl Joos en Thijs Römer. Verdere (hoofd)rollen in de film zijn weggelegd voor o.a. Lisa Smit, Jelka van Houten, Ruben van der Meer, Horace Cohen, Ryanne van Dorst en Peter Bolhuis. De film is geproduceerd door Millstreet Films in coproductie met FBO en tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds en de Netherlands Film Production Incentive. Baantjer het begin wordt door Paradiso Entertainment Nederland gedistribueerd en draait nu in 136 bioscopen.