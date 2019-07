Gordon opgenomen in verslavingskliniek

‘Lieve mensen, zoals iedereen er soms achter komt in het leven dat bepaalde dingen niet goed voor iemand zijn maar er maar mee doorgaan om de ‘pijn’ te verzachten heb ik er voor gekozen om een rehab kliniek te bezoeken. Een heftige maar enige juiste beslissing. Ik weet dat ik er sterker uit ga komen en zonder de behoefte die slechte dingen nog te doen’, laat Gordon weten op Facebook.

Volgens de zanger had de pers er lucht van gekregen en is daarom met een statement naar buiten gekomen. ‘De pers heeft er lucht van gekregen vandaar mijn verklaring via FB en Insta voordat er weer allemaal idiote verhalen rond gaan. Ik heb nog een lange weg te gaan maar ik zal dit overwinnen en hiermee hopelijk een voorbeeld en inspiratie zijn voor velen. Ik hoop dat mijn privacy gerespecteerd word en men mij in alle rust dit zware proces laat doorstaan!’