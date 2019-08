Lost Vast muziekspektakel komt met reünie

Op 21 september opent MAX-presentator Jan Rietman de Week van de Jaren 80 op NPO Radio 5 met Los Vast, de reünie. In het oude Luxor Theater in Rotterdam staan verschillende artiesten op het podium, uiteraard begeleid door de legendarische Los Vast Superband.

Henk Westbroek (Het Goede Doel), Erik Mesie (Toontje Lager), Nol Havens (VOF de Kunst), Lee Towers, Drukwerk, Jan van der Meij (Powerplay) en Hans de Booij zijn de eerste artiesten die op het affiche van Los Vast, de reünie staan. De komende weken worden meer bekende namen aan de line-up toegevoegd.

Jan Rietman: “Na 30 jaar begon het toch weer te kriebelen. Het radioprogramma en de livespektakels van Los Vast zijn voor veel Nederlanders iconisch voor hun jeugdjaren. Het was voor mij en vele anderen een fantastische tijd. Ik kijk uit naar een waanzinnige reünie, met dezelfde muziek, gespeeld door artiesten van toen en nu. En waar en hoe kan dat beter dan in Rotterdam, samen met MAX en als opening van de Week van de Jaren 80?”.

Radio-uitzending

Dit evenement is ook te beluisteren tijdens een speciale radio-uitzending! Op het oude Los Vast-tijdstip, van 12.00 tot 14.00 uur op NPO Radio 5, kunnen luisteraars op zaterdag 21 september live meegenieten.

In de jaren 80 was het radioprogramma Los Vast op zaterdagmiddag een fenomeen. Miljoenen luisteraars stemden wekelijks af op deze muziekshow met artiesten die overal in het land live optraden. MAX-presentator en muzikant Jan Rietman presenteerde alle shows en speelde mee met zijn Los Vast Superband.

In de loop van de jaren 80 werd Los Vast steeds populairder. Artiesten die optraden in Los Vast waren onder meer Herman Brood, Doe Maar, Het Goede Doel, Toontje Lager Gary Brooker en Billy Preston. Het succes van Los Vast groeide uit tot drie uitverkochte Kuip-stadions eind jaren 80. In 1990 stopte het programma.