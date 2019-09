Zeer ontroerde Beau neemt Majoor Bosshardtprijs in ontvangst

Tijdens het jaarlijkse Kunst en Theatergala in AFAS Live in Amsterdam heeft Beau van Erven Dorens zaterdagavond de Majoor Bosshardtprijs 2019 in ontvangst genomen. Dit heeft het Leger des Heils bekendgemaakt.

Aandacht voor kwetsbaren

'Hij wint deze prijs omdat hij als programmamaker van onder meer de Amsterdam Project en Rotterdam Project op een bijzondere manier aandacht vraagt voor mensen in kwetsbare omstandigheden', aldus het Leger des Heils.

Zeer ontroerde Beau

Hij ontving de prijs uit handen van commissioner Hannelise Tvedt en was zeer ontroerd. 'TV maken is kletskoek. Maar wat jullie doen, dat is het echte leven. Ik ben zo verguld dat ik in die wereld heb mogen zitten. Door de verhalen van de deelnemers aan Nederland te laten zien, kan ik laten zien dat daklozen gewoon mensen zijn zoals jij en ik. Ik vind het ongelooflijk eervol dat ik deze prijs heb gekregen. En ik zal dit werk voort blijven zetten.'

'Dakloosheid een menselijk gezicht gegeven'

Juryvoorzitter commissioner Netty van der Harst vertelde onder de indruk te zijn van hoe Van Erven Dorens op een gedreven en betrokken wijze begrip kweekt in de Nederlandse samenleving voor omstandigheden waar mensen in terecht kunnen komen. 'Beau heeft met zijn programma’s dakloosheid een menselijk gezicht gegeven', aldus de juryvoorzitter.

Majoor Bosshardt Prijs

De Majoor Bosshardtprijs wordt jaarlijks uitgereikt en is ingesteld om het leven en het werk van majoor Bosshardt te blijven gedenken. Zo blijft zij een voorbeeld van onbaatzuchtigheid, liefde voor mensen en betrokkenheid bij de samenleving.

Kunst & Theater gala

Het Leger des Heils organiseert al enkele jaren het gala dat een onderdeel is van onze vrije tijdsprogramma's. Het doel van dit programma is om de talenten van mensen die hulp en begeleiding ontvangen van het Leger des Heils te ontwikkelen. Door mensen letterlijk een podium te geven, groeit hun zelfvertrouwen en dat draagt bij aan hun herstel.