Katja Schuurman deelt bed met anderen. Maar dit is wel haar laatste bedgeheim

Zo had ze seks met zeven mensen tegelijk in een jacuzzi. Na de uitzending kreeg Katja een storm van kritiek over haar heen en heeft besloten om nooit meer met de media te spreken over haar seksleven, en gelijk heeft ze.

"Soms denken we: oh, daar is ook wel een leuk iemand. Dan kan er van alles ontstaan." Op haar Instagram vertelt Katja: "Ik heb het in Bedgeheimen (rubriek in de talkshow, red.) gehad over een feestelijk uitstapje dat Freek en ik een of twee keer per jaar maken, niet over iets dat we elk weekend doen."

Verder schrijft ze: dat ze met sommige dingen uit haar leven een statement wil maken. ''De geldende norm moet niet verward worden met de waarheid.

Schuurman en chef-kok Van Noortwijk trouwden in juni met elkaar.