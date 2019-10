Chateau Meiland wint de Gouden Televizier-Ring 2019

Wijnen, wijnen, wijnen!

In zijn dankwoord zei Martien Meiland: 'Wat goooooooooed! We hebben SBS uit het slijk getrokken. Want het is sinds 2003 dat SBS hier stond met een Ring. Merci Beaucoup en au revoir. En wij gaan eindelijk wijnen!'.

Televizier-Ster Presentator

Als winnaar van de Televizier-Ster Presentator werd Beau van Erven Dorens uitgeroepen voor zijn programma 'Beau, The Rotterdam Project'. Andere genomineerden waren André van Duin met 'Heel Holland Bakt' en Arjen Lubach met 'Zondag met Lubach'.

Televizier-Ster Presentatrice

Als winnaar van de Televizier-Ster Presentatrice werd Chantal Janzen uitgeroepen. Andere genomineerden waren Eva Jinek en Floortje Dessing.