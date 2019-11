Gouden Film voor Instinct van regisseur Halina Reijn

19e Gouden Film

Regisseur Halina Reijn en hoofdrolspeler Carice van Houten namen de award in ontvangst. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Instinct is de negende film die in 2019 de Gouden Film Award ontvangt.

Psychologe

Ervaren psychologe Nicoline begint aan een nieuwe baan bij een Tbs-kliniek. Daar ontmoet ze Idris, een zedendelinquent die een aantal ernstige misdrijven op zijn naam heeft staan. Na vijf jaar behandeling staat hij op het punt om voor het eerst op onbegeleid verlof te gaan. Zijn behandelteam is zeer enthousiast over de geboekte vooruitgang, maar nieuwkomer Nicoline vertrouwt hem niet en probeert zijn proeftijd te verlengen. Idris doet er alles aan om Nicoline te overtuigen van zijn positieve ontwikkelingen, maar transformeert langzaam maar zeker in de manipulatieve man die ze vanaf het begin al in hem zag. Er ontstaat een machtsspel tussen hen, waar Nicoline ondanks haar kennis en ervaring volledig in verstrikt raakt.

Regiedebuut Halina Reijn

Instinct is het regiedebuut van Halina Reijn naar een scenario van Esther Gerritsen en Halina Reijn. De film is geproduceerd door Topkapi Films in samenwerking met MAN UP en BNNVARA. Met Marwan Kenzari en Carice van Houten in de hoofdrol. Bijrollen zijn voor onder meer Marie-Mae van Zuilen, Ariane Schluter, Betty Schuurman, Pieter Embrechts, Tamar van den Dop, Robert de Hoog, Juda Goslinga en Akwasi Owusu Ansah.

De film is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds en het Netherlands Film Production Incentive. Instinct is de Nederlandse inzending voor de Oscars en geselecteerd voor internationale filmfestivals in Locarno (Winnaar Variety Piazza Grande Award), Toronto, London en Chicago. September Film verzorgt de filmdistributie van Instinct, die momenteel in 41 filmtheaters draait.