Officiële aftrap Songfestival in gaststad Rotterdam een feit

Hoewel Rotterdam zich sinds 30 augustus al volop klaarstoomt voor de komst van het Eurovisie Songfestival, is het Songfestivalseizoen dinsdag officieel ingeluid op het stadhuis in Rotterdam. 'Daar vond vanmiddag de Key Exchange & Allocation Draw ESC 2020 plaats', zo meldt de gemeente Rotterdam dinsdagavond.

Symbolische sleuteloverdracht en loting halve finales

'De symbolische sleuteloverdracht van Tel Aviv, Host City ESC 2019, aan Rotterdam, Host City ESC 2020 is een feit. Ook vond onder leiding van de drie Songfestivalpresentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit en onder toeziend oog van Jon Ola Sand, Executive Supervisor van de EBU, de loting voor de halve finales plaats', aldus de gemeente.

Symbolische start

Om de komst van het Eurovisie Songfestival naar de nieuwe gaststad te vieren, vindt jaarlijks eind januari de Host City Insignia Exchange plaats. Het eerste officiële Songfestival moment, waarbij de Host City van de voorgaande editie een eigen stadssleutel toevoegt aan de grote traditionele sleutelbos van het Eurovisie Songfestival. Tijdens een live-uitzending op NPO 1 en Eurovision.tv nam burgemeester Ahmed Aboutaleb vanmiddag de kleurrijke sleutel, met daarop de skyline van Tel Aviv, in ontvangst van Zippy Brand Frank, Deputy Mayor of Tel Aviv-Yafo. Een symbolische start van het Songfestivalseizoen.

Ontwerpwedstrijd

De complete sleutelbos wordt tot en met eind januari 2021 tentoongesteld in de centrale ontvangsthal van het stadhuis. Daarna draagt Rotterdam geheel volgens traditie een eigen stadssleutel over aan de nieuwe gaststad. Hiervoor heeft de stad nu al mooie plannen op het oog. Via een ontwerpwedstrijd worden creatieve Rotterdammers opgeroepen om een typisch Rotterdams en innovatief ontwerp aan te leveren, dat vervolgens samen met Rotterdam Makers District (RDM) via 3D printing wordt geproduceerd.

Aftrap

Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme: 'Hoewel we samen met onze partners al maanden keihard werken aan alle voorbereidingen voor het mooiste muziekspektakel dat er is, markeert vandaag echt de aftrap van het Songfestivalseizoen. Je voelt dat het Songfestival steeds meer leeft in de stad. Wat mij betreft een mooie voorbode van een onvergetelijk feest van en voor iedereen. Het aftellen is begonnen. Ik kijk uit naar een fantastische 65e editie van het Eurovisie Songfestival'.