Mi Vida bekroond met Gouden Film

Meer dan 100.000 bezoekers hebben Mi Vida, de feelgooddfilm geregisseerd door Norbert ter Hall, in de bioscoop gezien. De film heeft daarmee de Gouden Film-status behaald. Hoofdrolspeler Loes Luca werd vrijdag feestelijk verrast met de award in Rotterdam. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Mi Vida is de vijfde film in 2020 die de Gouden Film Award ontvangt.

Regisseur Norbert ter Hall: “We zijn ontzettend blij en trots dat het publiek onze film over echte mensen met echte problemen met zoveel liefde heeft omarmd. We hebben deze film opgedragen aan onze moeders en daar zijn nu 100.000 moeders bij gekomen.”



Kapster Lou (63) koestert een heimelijke droom. Ze zou wel in Spanje willen wonen. Maar de kinderen en kleinkinderen dan? Een cursus Spaans dan maar, in Cádiz. In de gastvrije stad aan zee kan ze haar zorgende rol loslaten en over haar toekomst nadenken. Als Lou’s lerares Andrea haar aanmoedigt om haar dromen serieus te nemen en een kapsalon in Spanje te beginnen, komen Lou’s kinderen in opstand. Op haar leeftijd kan ze toch niet zomaar aan iets nieuws beginnen? Mi Vida is een film over het realiseren van je dromen en over de verwachtingen die we hebben van ons leven, onze toekomst en onze vriendschappen. En over de bereidheid en durf van een dappere, drieënzestigjarige vrouw om die verwachtingen en dromen waar te maken.

Mi Vida is geregisseerd door Norbert ter Hall, naar een scenario van Roos Ouwehand. De film is geproduceerd door Phanta Film Mi Vida VOF in samenwerking met All Go Movies, Omroep Max en Canal Sur TV Andalusia. De film is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds, de Netherlands Film Production Incentive en het CoBo Fonds. De cast bestaat uit Loes Luca, Elvira Mínguez, Loïc Bellemans, Mark Kraan, Fermi Reixach, Jason Mba, Anniek Pheifer, Diewertje Dir, Ida Ogbamichael, Eugenia Verdu, Bella Agossou en Verónica Echegui. Paradiso Filmed Entertainment verzorgt de filmdistributie van Mi Vida, die in release ging op 21 november 2019 en is nog te zien in de Nederlandse bioscopen.