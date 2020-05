Rotterdam klaar voor Europe Shine A Light

Natuurlijk worden de 41 deelnemers van het Eurovisie Songfestival 2020 tijdens de show in de spotlight gezet. Vanuit heel Europa brengen zij een persoonlijke boodschap en natuurlijk is hun lied ook te horen. Ook zijn er tijdens de show nog veel meer verrassende muzikale elementen te zien. Zo zullen de presentatoren live gaan schakelen met Eurovisie-prominenten in heel Europa. Verschillende oud-deelnemers hebben al toegezegd en zullen ook optreden.

Sietse Bakker is blij verrast dat er vanuit alle omroepen zo enthousiast is gereageerd op het alternatieve programma dat nu wordt geproduceerd: “dit laat zien dat ondanks alle verdrietige omstandigheden als gevolg van het corona-virus, er enorme behoefte is om gezamenlijk een Eurovisie-moment te beleven. Die avond zal muziek het publiek in Europa verbinden. Eigenlijk net als 65 jaar geleden, toen om die reden het Eurovisie Songfestival werd opgericht.”

De show wordt - vanuit een studio in Hilversum, zonder publiek - gepresenteerd door de Nederlandse presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit. De Nederlandse internet-ster NikkieTutorials zal rond deze bijzondere uitzending online content verzorgen. De show is in het Engels en zal in Nederland door Cornald Maas voor AVROTROS voorzien worden van Nederlands commentaar.