Nieuwe foto's van handenschuddende Grapperhaus op bruiloft

Nu gaat het om foto's waarop te zien is dat ook tijdens de receptie de anderhalvemeterregel duidelijk niet in acht wordt genomen. Op de beelden is te zien hoe de minister met gasten de handen schud en zijn schoonmoeder knuffelt.

Vorige week woensdag werd een video van het huwelijksfeest getoond die voor de nodige ophef zorgde. Shownieuws, die de nieuwe beelden toont, vroeg de minister om een reactie. Een woordvoerder laat weten: “We hebben niks toe te voegen aan de verklaring van afgelopen donderdag.”