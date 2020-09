Nieuw studio-album ‘Letter To You’ van Bruce Springsteen & the E Street Band

Op vrijdag 23 oktober aanstaande verschijnt het nieuwe studio-album ‘Letter To You’ van Bruce Springsteen & the E Street Band via Columbia Records. Dit 20e ‘rock fueled’ studioalbum dat Springsteen thuis in New Jersey in slechts vijf dagen opnam met the E Street Band en met producer Ron Aniello, is de opvolger van ‘Western Stars’ uit 2019. Het is voor het eerst sinds 2012 (‘High Hopes’) dat hij weer een album maakt met deze legendarische band. In 2016 stonden ze voor het laatst gezamenlijk op het podium met ‘The River Tour’.

Springsteen: “Ik vind het geweldig hoe persoonlijk ‘Letter To You’ is geworden. Het was fantastisch om the E Street Band volledig live te horen spelen in de studio, op een totaal nieuwe manier zoals we eerder nog niet deden, en zonder overdubs. In vijf dagen stond het hele album erop. Voor mij was het één van de beste opname-ervaringen die ik ooit heb gehad.”

‘Letter To You’

Op ‘Letter to You’ staan negen nieuwe Springsteen-songs en drie opnames van niet eerder uitgebrachte nummers uit de jaren ‘70: ‘Janey Needs a Shooter’; ‘If I Was The Priest’ en ‘Song for Orphans’.

Een indrukwekkend lijstje namen vergezelt The Boss op zijn nieuwe album: Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano en Jake Clemons werkten mee. ‘Letter To You’ werd geproduceerd door Ron Aniello en Bruce Springsteen zelf, gemixt door Bob Clearmountain en gemasterd door Bob Ludwig.

Tracklist ‘Letter To You’

1. One Minute You’re Here

2. Letter To You

3. Burnin’ Train

4. Janey Needs A Shooter

5. Last Man Standing

6. The Power Of Prayer

7. House Of A Thousand Guitars

8. Rainmaker

9. If I Was The Priest

10. Ghosts

11. Song For Orphans

12. I’ll See You In My Dreams

Bruce Springsteen: een levende legende

Bruce Frederick Joseph Springsteen (geboren op 23 september 1949) is een levende legende. Zijn carrière bestrijkt een periode van ruim 47 jaar die in 1973 begint met debuutalbum ‘Greetings from Asbury Park, NJ’ (Columbia Records). Het nummer ‘Blinded By The Light’ van dat debuutalbum (in 1977 zeer succesvol gecoverd door de Britse rockband Manfred Mann’s Earth Band die er een nummer 1-hit in de Amerika Billboard Hot 100 mee scoort) is ook de titel van de gelijknamige bioscoopfilm uit 2019. Dit inspirerende comedy-drama van regisseur Gurinder Chadha is gebaseerd op de ongekende invloed van Springsteens muziek en songteksten.

‘Born in the U.S.A’ uit 1984 werd met zeven top-10 hits één van de bestverkochte albums aller tijden (wereldwijd 30 miljoen exemplaren), net achter Michael Jackson's ‘Thriller’ en Janet Jackson's ‘Rhythm Nation 1814’. Het vorige studio-album ‘Western Stars’ uit 2019 werd Springsteens twaalfde nummer 1-album. Alleen Jay-Z (13) en The Beatles (19) scoorden meer nummer-1 albums. ‘Western Stars’ kwam vorig jaar wereldwijd in de meeste album charts op #1 binnen, o.a. in Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Noorwegen en in de UK. In Amerika piekte het album op #2.

The Boss’ indrukwekkende oeuvre bevat 20 muziekgenres overstijgende studio albums, 70 singles, 8 extended plays, 23 live albums, 7 box sets, 8 compilatie albums, 59 music video’s en 17 home video’s. Wereldwijd verkocht hij 150 miljoen albums waarvan ruim 65 miljoen exemplaren in Amerika waardoor hij daar de 15e best verkopende artiest aller tijden is; en de 7e best verkopende mannelijke artiest aller tijden achter Garth Brooks (157 miljoen), Elvis Presley (146,5 miljoen), Billy Joel (84,5 miljoen), Michael Jackson (84 miljoen), Elton John (79 miljoen) en George Strait (69 miljoen).

Het rock-icoon won zowat elke denkbare prijs, waaronder maar liefst 20 Grammy’s, twee Golden Globes, een Oscar en een Tony Award. Hij werd opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame; ontving een Kennedy Center Honor; en was MusiCares’ 2013 ‘Person of the Year’. Zijn autobiografie ‘Born to Run’ (uitgeverij Simon & Schuster) verscheen tegelijk met het verzamel-album ‘Chapter and Verse’ in september 2016, waarna hij twee maanden later met de Presidential Medal of Freedom werd bekroond.

Springsteens ongeëvenaarde historische 236(!) ‘Springsteen on Broadway’ shows van oktober 2017 tot december 2018 in Jujamcyn’s Walter Kerr Theatre op Broadway bewezen opnieuw het multi-talent van deze muzikale held als muzikant, zanger, performer, singer-songwriter en meesterlijke verhalenverteller. De shows verschenen in december 2018 als de dubbel-cd ‘Springsteen On Broadway’ (bekroond met een Tony Award) en als Netflix-special.

Zijn vorige studio-album 'Western Stars' (de opvolger van ‘High Hopes’ uit 2014) verscheen in 2019, en samen met zijn vaste medewerker Thom Zimny ​​co-regisseerde hij 'Western Stars', een speelfilm die werd uitgebracht via Warner Bros.

Bruce heeft sinds 2005 zijn eigen radio channel bij ‘E Street Radio’ bij het Amerikaanse radiostation