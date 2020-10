De TV Knollen 2020:NPO en RTL vallen in de prijzenmet ‘slechtste’ tv-programma’s

Deze ludieke verkiezing bekroont programma’s die ‘eigenlijk niet op televisie horen’. De jury was ook bij deze tweede editie genadeloos voor de winnaars, maar spaarde SBS6. De zender deed met zijn nieuwe vooravondprogrammering een uiterste poging om dit jaar - net als bij de vorige editie - in de prijzen te vallen, maar grijpt in alle categorieën naast het eremetaal.

Slechtste programma: De Hit Kwis (NPO1)

De jury was het er unaniem over eens dat De Hit Kwis dit jaar De TV Knollen Award voor slechtste tv-programma heeft verdiend.

De jury meldt: ”Alles dat NPO1 uitzendt, verandert in goud. Dat gold opmerkelijk genoeg niet voor ‘De Hit Kwis’, dat afgelopen zomer geregeld minder dan 300 duizend kijkers had. Zelfs de klok op SBS6 trekt nog meer kijkers. Een collectieve wanprestatie van tv-directeur Frans Klein en producent Vincent TV, dat de afgelopen twee jaar wel de Televizier-Ring won. Het lijkt alsof dit beroerde programma haastig in elkaar is gezet en ze nog net de twee laatste beschikbare presentatoren konden vinden. NPO onwaardig. Om dit uit te zenden op het tijdslot van DWDD is regelrechte heiligschennis.”

Blunder: Jan Houdt Hoop (RTL5)

Vorig jaar ging de tv-blunder naar Boer zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers voor haar ‘boerenhorken’-gedrag bij Pauw. Dit jaar valt Jan de Hoop in de prijzen.

“In het jaar dat Jan de Hoop een halve eeuw in de media actief is, kwam hij met een tv-format dat hij snel weer wilde vergeten. Al na één uitzending ‘Jan Houdt Hoop’ was de hoop klaarblijkelijk al vervlogen. Jan trok zelf de stekker eruit en de eerste aflevering werd zelfs direct van alle terugkijkplatformen verwijderd. Met deze prijs proberen we deze slechte herinnering toch nog in leven te houden,” aldus de jury.

Lifetime Achievement Award: Harry Mens / Business Class (RTL7)

Nieuw bij deze editie van De TV Knollen is de Lifetime Achievement Award, want sommige tv-persoonlijkheden zijn niet van de buis te slaan. In dit geval gewoonweg omdat ze zendtijd opkopen. RTL-dino Harry Mens (RTL7) weet de oeuvre award in de wacht te slepen.

De jury meldt: “Begin dit jaar gaf Harry Mens nog aan dat hij de plek van Matthijs van Nieuwkerk wel kon overnemen. Aan blinde ambitie bij hem geen enkel gebrek. Ondertussen weet hij met zijn parodie op een talkshow het al ruim 20 jaar vol te houden én zijn zakken te vullen.

Met een even loyaal als kritiekloos kijkerspubliek plus een door hemzelf met de hand uitgeschreven draaiboek met in volstrekt willekeurige volgorde afgevuurde vragen, weet hij soms nog een onbedoelde loslippigheid te scoren bij politici of nouveau riche, maar over het algemeen domineren pijnlijke situaties, zoals de ‘Marokkaantjes’ van een aanwezige chef-kok en onbegrijpelijke discussies met de steevast knorrige Willem van Hanegem.

Harry Mens is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de slechtste tv-interviewer van West-Europa. En toch is het mooi is dat Mens zijn ‘camp’ bloedserieus brengt. Uniek in zijn soort en met recht een lifetime achievement prijs waard.”

Divibokaal: M (NPO 1)

Dit jaar heeft de jury de Divibokaal geadopteerd die bij de NOS nog tot enige ophef leidde. Dit is vooral ter compensatie van de jury, die enkel uit witte mannen bestaat, maar ook om meer diversiteit te brengen in de reeds bestaande awards. Meer integratie van awards is volgens de jury hard nodig. “Het moet niet zo zijn dat iedereen zomaar een prijs kan lanceren”, aldus juryvoorzitter Richard Otto, die naast de TV Knollen ook de Online Radio Awards, de Nachtwacht Award, de Reclamemuziek Top 40 Aller Tijden en de Media Oeuvre Award (mede)organiseert.

De eerste TV Knollen Divibokaal gaat naar het KRO-NCRV programma M (NPO1) met Margriet van der Linden. “M is het epicentrum van diversiteit en geeft niet-witte, rappende minderheden met een debuutroman, klimaatneutraal breiwerkje of elke afwijkende mening volop de ruimte. Onderling ziet het er inclusief uit, al heeft de tweezits thuis vooral het idee dat het circus in de stad is. Deze kakofonie van vogels van vergezochte pluimage verdient de Divibokaal,” aldus de jury van De TV-Knollen editie 2020.



De jury bestond dit jaar uit Guido den Aantrekker (Story / SBS Shownieuws), Rob Goossens (De Telegraaf / RTL Boulevard), Maarten Hafkamp (Adformatie) en Richard Otto (Spreekbuis.nl).