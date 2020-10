Casanova’s verovert Gouden Film

De film Casanova’s van Jamel Aattache heeft 100.000 bioscoopbezoekers getrokken. De romantische komedie wordt daarmee bekroond met de Gouden Film Award. Hoofdrolspeler Jim Bakkum werd door Casanova’s-acteur Sergio Romero IJssel verrast met de Gouden Film Award. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Casanova’s heeft in coronatijd ondanks de maximale zaalcapaciteit in bioscopen, de Gouden Film-status bereikt. Het is de negende keer in 2020 dat de Gouden Film is overhandigd.