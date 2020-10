Fred van Leer reageert op uitgelekte seksvideo

‘Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd’, aldus Fred van Leer tegenover De Telegraaf over het uitlekken van een sekstape waarin hij te zien is. Van Leer laat weten dat hij tijd nodig heeft om dit te verwerken.

Er is nog geen aangifte gedaan en het is ook nog niet bekend of de presentator dat gaat doen. ‘Ik ben enorm geroerd door alle lieve berichten en het medeleven. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd”, laat hij op sociale media weten. „Ik heb tijd nodig om het te verwerken, daarom ben ik de komende tijd offline. Ik word omringd door lieve mensen die goed voor mij zorgen’, aldus Van Leer

Afgelopen donderdag was er een uitspraak in het proces om het uitlekken van de seksvideo waarin Patricia Paay plasseks heeft met een man. De verspreiders hiervan hebben een voorwaardelijke cel- en taakstraf hiervoor gekregen.