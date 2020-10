Sir Sean Connery (90) overleden

Foto: Still Youtube Dr, No

De van origine Schotse acteur werd vooral bekend als eerste acteur in de legendarische James Bond reeks. In 1962 werd de eerst Bond film opgenomen en Connery speelde de hoofdrol in zeven films.

Niet alleen in Bondfilms speelde Connery een rol, ook in films als The Hunt for Red October, Indiana Jones And the Last Crusade.

Door zijn debuut in 1962 als James Bond, veranderde het leven van de voormalig melkboer volledig.