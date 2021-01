Al 250.000 vrienden aangemeld voor Vrienden van Amstel LIVEstream

Amper 36 uur na de bekendmaking dat de 23e editie van De Vrienden van Amstel via een livestream doorgaat hebben zich maar liefst 250.000 ‘Vrienden van Amstel’ al een gratis ticket op zak. Op veel plekken in het land belooft het zaterdag 16 januari om 19.30 uur dan ook bijzonder gezellig te worden. Vanaf een prachtig podium in de Rotterdamse Ahoy klinken, via een livestream, de klanken van twintig Nederlandse topartiesten straks in vele duizenden huiskamers. In heel het land zullen zaterdagavond mooie duetten en unieke samenwerkingen te horen én te zien zijn.

Dit ongelofelijke aantal kaarten maakt diepe indruk op allemaal; artiesten, leveranciers en organisatie. Daar zijn we echt even stil van. Dat Vrienden van Amstel leeft wisten we ontzettend goed, maar dat de belangstelling zo groot is zegt veel over de behoefte van Nederland om een avondje met muziek en vrienden door te brengen. Het doet ons oprecht heel veel dat we dit kunnen aanbieden, we gaan er zaterdag echt een hele bijzondere avond van maken. Aan de online gezelligheid zit geen grens, er zijn nog volop kaarten beschikbaar. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Maar hou je thuis wel aan de geldende Covid regels", aldus Thom Ligthart van bierbrouwer Amstel.

Suzan & Freek, Kraantje Pappie, Snelle, Armin van Buuren, Guus Meeuwis, André Hazes, Paul de Munnik, Maan, Thomas Acda, Nick & Simon, Duncan Laurence, Jochem Myjer, Dinand, Diggy Dex, Typhoon, Willeke Alberti, Paul de Leeuw, Rolf Sanchez en Roel van Velzen zijn allemaal van de partij zaterdag de 16e. En echt iedereen kan erbij zijn; de toegang is gratis en er geldt geen limiet. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.vriendenvanamstel.nl

Vrijdag 15 januari om 22:00 uur, direct na The Voice of Holland, wordt de dagelijkse talkshow van Eva Jinek gepresenteerd vanuit Ahoy. Deze uitzending op RTL4 zal helemaal in het teken staan van De Vrienden van Amstel Live.