Eurovisie Songfestival van start met 1e halve finale

Nederland al automatisch in finale

Jeangu Macrooy die voor Nederland uitkomt staat, omdat Nederland in 2019 heeft gewonnen, automatisch al in de finale. Maar hij is wel te zien in de eerste halve finale.

1 minuut van optreden Jeangu Macrooy

Jeangu schuift in de eerste halve finale aan bij Nikkie Tutorials om een minuut van zijn 'Birth Of A New Age' optreden te laten zien. Dit optreden is maandagavond opgenomen tijdens de jury semi final, een show waar in alle deelnemende landen de vakjury meekijkt.

Liveshow start om 21.00 uur

De liveshow begint om 21.00 uur op NPO 1 voorzien van commentaar van Cornald Maas en Sander Lantinga. Om 20.30 uur kun je al naar de voorbeschouwing kijken op hetzelfde kanaal. Ook is de show zonder commentaar te zien via de livestream van Eurovision.

Volgorde eerste 16 landen met de halve finale-deelnemers

Litouwen - The Roop - Discoteque

Slovenië - Ana Soklič - Amen

Rusland - Manizha - Russian Woman

Zweden - Tusse - Voices

Australië - Montaigne - Technicolour

Noord-Macedonië - Vasil - Here I Stand

Ierland - Lesley Roy - Maps

Cyprus - Elena Tsagrinou - El Diablo

Noorwegen - Tix - Fallen Angel

Kroatië - Albina - Tick-Tock

België - Hooverphonic - The Wrong Place

Israël - Eden Alene - Set Me Free

Roemenië - Roxen - Amnesia

Azerbeidzjan - Efendi - Mata Hari

Oekraïne - Go_A - Shum

Malta - Destiny - Je me casse

Livestream

Kijk hier het songfestival via de livestream: