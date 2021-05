Nederland zit klaar voor 2e halve finale Songfestival

Cornald Maas en Sander Lantinga

Net als bij de 1e halve finale van afgelopen dinsdagavond begint de liveshow weer om 21.00 uur op NPO 1 met commentaar van Cornald Maas en Sander Lantinga maar om 20.30 uur kun je al naar de voorbeschouwing kijken op hetzelfde kanaal. Ook is de show weer zonder commentaar te zien via de livestream van Eurovision.

De 17 deelnemers van vanavond

Vanavond treden 17 landen op, eentje meer dan dinsdag. Van de mierzoete stamper uit Moldavië tot de krachtige bijdrage van Zwitserland, er is voor ieder wat wils. Bijna iedereen zal live optreden, alleen IJsland laat een opname zien van hun tweede repetitie, omdat een bandlid positief testte op het coronavirus.

Hier de artiesten op volgorde van de show:

San Marino - Senhit ft. Flo Rida - Adrenalina

Estland - Uku Suviste - The Lucky One

Tsjechië - Benny Cristo - Omaga

Griekenland - Stefania - Last Dance

Oostenrijk - Vincent Bueno - Amen

Polen - Rafał - The Ride

Moldavië - Natalia Gordienko - Sugar

IJsland - Daði & Gagnamagniðr - 10 Years

Servië - Hurricane - Loco Loco

Georgië - Tornike Kipiani - You

Albanië - Anxhela Peristeri - Karma

Portugal - The Black Mamba - Love Is on My Side

Bulgarije - VICTORIA - Growing Up Is Getting Old

Finland - Blind Channel - Dark Side

Letland - Samanta Tīna - The Moon is Rising

Zwitserland - Gjon's Tears - Tout l'Universe

Denemarken - Fyr & Flamme - Øve os på hinanden

Livestream

Kijk hier naar de livestream van Eurovision.