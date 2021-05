Rockend Italië wint Eurovisie Songfestival, Nederland behaalt 23e plaats

Italië

Twee jaar nadat Duncan voor Nederland in Tel Aviv de felbegeerde eerste plaats van het megamuziekfestijn wist te behalen is het stokje nu overgegeven aan de nieuwe winnaar Italië.

26 landen in de Grand Finale

Dat het een lange avond zou worden was van te voren al bekend. Maar liefst 26 landen maakte hun opwachting. Tien landen hadden zich geplaatst in de eerste halve finale en nog eens tien in de tweede halve finale. Voor het eerst traden in de Grand Finale ook de deelnemers van de 'Big 5' zien op.

Big 5

Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië, behoorden deze editie van het songfestival tot de zogenaamde 'Big 5'. Omdat deze landen de grootste financiële bijdrage aan het festival hebben geleverd, werden zij beloond met een automatische plek in de finale.

Bookmakers

De bookmakers hadden van te voren twee landen als potentiële winnaar getipt. Het prachtige Franse chanson en de vurige rockbijdrage van Italië en deze laatste werd uiteindelijk ook echt eerste.

Nederland

Jeangu Macrooy bracht in de Grand Finale voor het eerst zijn Birth Of A New Age ten gehore. Nederland behaalde uiteindelijk de 23 plaats.

brengen aan heel Europa.

Alle 26 landen in volgorde van optreden in de Grand Finale

Cyprus - Elena Tsagrinou - El Diablo

Albanië - Anxhela Peristeri - Karma

Israël - Eden Alene - Set Me Free

België - Hooverphonic - The Wrong Place

Rusland - Manizha - Russian Woman

Malta - Destiny - Je me casse

Portugal - The Black Mamba - Love Is on My Side

Servië - Hurricane - Loco Loco

Verenigd Koninkrijk - James Newman - Embers

Griekenland - Stefania - Last Dance

Zwitserland - Gjon's Tears - Tout l'Universe

IJsland - Daði & Gagnamagniðr - 10 Years

Spanje - Blas Cantó - Voy A Quedarme

Moldavië - Natalia Gordienko - Sugar

Duitsland - Jendrik - I Don't Feel Hate

Finland - Blind Channel - Dark Side

Bulgarije - VICTORIA - Growing Up Is Getting Old

Litouwen - The Roop - Discoteque

Oekraïne - Go_A - Shum

Frankrijk - Barbara Pravi - Voilà

Azerbeidzjan - Efendi - Mata Hari

Noorwegen - Tix - Fallen Angel

Nederland - Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age

Italië (*) - Måneskin - Zitti E Buoni

Zweden - Tusse - Voices

San Marino - Senhit ft. Flo Rida - Adrenalina

(*) Italië winnaar, 2e Frankrijk, 3e Zwitserland