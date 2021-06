Prinses Amalia vindt toelage 1,6 miljoen euro 'ongemakkelijk' en ziet er van af

Kroonprinses Amalia ziet tot het eind van haar studie af van de toelage van 1,6 miljoen euro per jaar waar zij vanaf 21 december 2021 recht op heeft als zij 18 jaar oud wordt. Dit heeft premier Rutte vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

'Ongemakkelijk'

'Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben, zeker in deze onzekere Corona tijd', schrijft Amalia in een brief aan Rutte.

Toelage

De toelage van 1,6 miljoen euro per jaar is opgebouwd uit een inkomen van 300.000,- euro en een onkostenvergoeding, bedoeld voor 'personele en materiële uitgaven', van 1.300.000,- euro. Prinses Amalia heeft aangegeven dat zij haar inkomen tot aan het eind van haar studie zal terugstorten. Ook zal zij, zolang zij in haar functie als Prinses van Oranje geen hoge kosten hoeft te maken, ook de onkostenvergoeding terugstorten. Premier Rutte heeft de Tweede Kamer aangegeven dat de teruggestorte bedragen ten goede zullen komen van de Staatskas.