Prinses Alexia begonnen aan opleiding in Wales

De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is vandaag in Wales begonnen aan haar 2-jarige opleiding op het United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) in Llantwit Major.

Oud kasteel

Het is allesbehalve een 'gewone' school omdat er vooral veel koninklijke leerlingen naar toe gaan. Daarnaast is de school ondergebracht in een oud kasteel dat niet zou misstaan in een film van Harry Potter. Ook Willem-Alexander heeft begin jaren '80 op dezelfde school gezeten.

Gitaar

Prinses Alexia rondde afgelopen schooljaar de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag af en zal nu de komende twee jaar opgaan voor haar Internationaal Baccalaureaat op het UWC in Wales. Naast studeren en contact leggen met andere koninklijke leerlingen zal Alexia ook voor de nodige muzikale afleiding kunnen zorgen. Op de foto die door haar vader is gemaakt voor Paleis Huis ten Bosch, is namelijk te zien dat zij ook haar gitaar meeneemt.