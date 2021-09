Willeke Alberti kondigt laatste solotournee aan

Na twee uitverkochte optredens in het concertgebouw begin 2020, ter ere van haar 75ste verjaardag, zou Willeke Alberti een jubileumtournee maken langs theaters in het hele land. De productie heeft echter vanwege de coronacrisis nooit kunnen starten.

Willeke Alberti verheugt zich daardoor nu enorm op deze tournee. ‘’Ik heb er zo naar uit gekeken en nu mag ik dan eindelijk samen met mijn band de theaters weer in. Daar word ik echt heel bij van. Het wordt erg speciaal, omdat het mijn laatste solo tournee zal zijn, en ik een aantal favoriete theaters zal bezoeken, waaronder Koninklijk Theater Carré’’, zegt ze.

Vanaf begin oktober gaat Willeke Alberti 14 theatershows spelen, te weten in Bussum (3/10), Den Bosch (9/10), Gouda (10/10), Zwolle (17/10), Nijmegen (26/10), Almere (30/10), Breda (14/11), Amsterdam (18/11), Rijswijk (19/11), Eindhoven (27/11), Tilburg (28/11), Utrecht (6/12), Apeldoorn (8/12) en op 20 december a.s. is de afsluiter in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

“Ik kan niet wachten om weer in het theater te staan en samen te zingen, te lachen en een traantje te laten en gewoon samen zijn’’, aldus Willeke.

Tijdens haar rijke muzikale carrière, is Willeke Alberti veelvuldig onderscheiden. Naast diverse gouden en platina platen, ontving zij onder meer een Edison, Gouden Harp, De Gouden Televizier-Ring, diverse oeuvre awards, de Majoor Bosshardt Prijs en werd zij in 1996 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Haar omvangrijke repertoire bevat onder andere liedjes als Telkens Weer, Carolientje, Spiegelbeeld, Samen Zijn, Ome Jan, De Liefde Van Je Vrienden en de memorabele duetten met haar vader Willy Alberti zoals De Glimlach Van een Kind en Niemand Laat Zijn Eigen Kind Alleen.

In februari 2001 richt Willeke haar stichting op de Willeke Alberti Foundation met als doel structureel het welzijn en de levenskwaliteit van senioren, kinderen en zieken in verpleeginstellingen en verzorgingshuizen te verbeteren. Naast haar eigen stichting zet Willeke zich o.a. in voor Stichting het Vergeten Kind, de Verwenzorg, het Rett Syndroom, het Aids Fonds, het Nationaal Ouderenfonds en Vier het Leven.