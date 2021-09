Claudia de Breij schrijft boek voor 18e verjaardag prinses Amalia

'De afgelopen maanden heb ik, in het diepste geheim en met heel veel plezier, gewerkt aan een boek over H.K.H. Prinses Amalia', zo schrijft Claudia de Breij maandag op haar Instagram.

Boek over Willem-Alexander en Beatrix

'Zij wordt dit jaar achttien, en net als Hella Haasse dat destijds deed over Beatrix en Renate Rubinstein over Willem-Alexander zal ook Amalia, nu ze in principe koningin kan worden, aan Nederland worden voorgesteld middels een geschreven portret', zo schrijft De Breij.

'Veel gesprkeken gevoerd'

Prinses Amalia nam Claudia de Breij mee naar plekken die belangrijk voor haar zijn en ze hebben samen veel gesprekken gevoerd 'over alles dat ertoe doet', zo schrijft de Breij. ‘Amalia’ verschijnt in lijn van traditie van eerder verschenen boeken over de beoogd troonopvolgers ter gelegenheid van hun achttiende verjaardag. Zo publiceerde Renate Rubinstein in 1985 het boek ‘Alexander’ en Hella Haasse in 1955 ‘Portret van Prinses Beatrix’.

Koningschap, schooltijd en liefde voor muziek

Voor het boek heeft Claudia de Breij in de zomer van 2021 enkele gesprekken gevoerd met de prinses van Oranje over onder meer haar schooltijd, haar liefde voor muziek en wat het Koningschap en haar toekomstige rol nu voor haar betekenen. Prinses Amalia heeft Claudia de Breij onder andere meegenomen naar het Koninklijk Staldepartement om over haar passie voor paarden en de paardensport te vertellen. Het boek vormt een weerslag van de gesprekken en een indruk van de auteur. Ook bevat het boek beeldmateriaal uit het privé-archief van de Prinses.

'Amalia' 16 november in de boekhandel

Het boek is bedoeld om de lezers kennis te laten maken met de beoogd troonopvolger. Het boek ‘Amalia’ wordt uitgegeven door Uitgeverij Pluim en verschijnt 16 november.