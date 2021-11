Alles Op Tafel bekroond met Gouden Film Award

Het komisch drama Alles op Tafel van regisseur Will Koopman heeft de Gouden Film-status behaald omdat 100.000 bezoekers de film in de bioscoop hebben gezien. Regisseur Will Koopman nam de Gouden Film Award uit handen van acteurs Lies Visschedijk en Eva Crutzen in ontvangst. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en wordt ondersteund door het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Over de film

Zeven vrienden komen samen voor een etentje. Wat begint als een leuke avond, verandert als iemand voorstelt een spel te spelen: alles wat die avond binnenkomt op de mobiele telefoon, moet met de hele groep worden gedeeld. De onderlinge spanning stijgt en ze leren elkaar van een andere kant kennen. Wat hebben ze te verbergen en hoe goed kennen de vrienden elkaar eigenlijk?

Over de productie

Alles op Tafel is door Will Koopman (Gooische Vrouwen, April, May en June) geregisseerd en is een remake van de Italiaanse film Perfetti Sconosciuti. Frank Houtappels (Gooische Vrouwen, April, May en June) schreef het scenario. Acteurs Linda de Mol, Lies Visschedijk, Peter Paul Muller, Waldemar Torenstra, Diederik Ebbinge, Eva Crutzen en Ramsey Nasr spelen de hoofdrollen. Alles op Tafel is geproduceerd door Millstreet Films en met een bijdrage van de Netherlands Film Production Incentive en het Nederlands Filmfonds tot stand gekomen. Independent Films distribueert de film in 131 bioscopen.

Awards

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival, het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires en korte films die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.