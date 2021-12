Prinses Amalia viert haar 18e verjaardag en treedt toe tot Raad van State

Onderscheidingsvlag en benoemingen

'Hare Koninklijke Hoogheid Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau viert vandaag haar achttiende verjaardag. Ter gelegenheid van haar verjaardag heeft Zijne Majesteit de Koning een onderscheidingsvlag vastgesteld voor de Prinses van Oranje. Daarnaast heeft hij de Prinses benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en tot Ridder in de Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau', zo laat de RVD weten

Zitting in de Raad van State.

Als beoogd troonopvolger heeft de Prinses van Oranje vanaf haar achttiende verjaardag zitting in de Raad van State en in de Afdeling advisering. Op 8 december 2021 wordt ze tijdens een bijzondere vergadering binnengeleid door Koning Willem-Alexander, voorzitter van de Raad van State.

Onderscheidingsvlag

Koning Willem-Alexander heeft bij Koninklijk Besluit van 24 november 2021 een onderscheidingsvlag vastgesteld voor de Prinses van Oranje en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Alexia en Prinses Ariane der Nederlanden, zodra deze ook de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

Ingesneden vlag

De onderscheidingsvlaggen van leden van het Koninklijk Huis worden in vier vlakken (kwartieren) verdeeld door een vierarmig kruis met in het midden het Rijkswapen, tevens Koninklijk wapen. De door de Prinses van Oranje en haar zussen te voeren vlag is oranje van kleur met in het midden een Nassaus blauw kruis met daarop het Rijkswapen. De vlag is ingesneden.

Wapenfiguur Huis Oranje

Het wapenfiguur van het Huis Oranje, een blauwe jachthoorn met rode opening, monding en snoer en wit beslag, staat in het vlak linksboven. Het persoonlijke familiewapen, een rode burcht met deur, twee vensters en drie kantelen, staat in het vlak linksonder.

Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Koning Willem-Alexander heeft de Prinses van Oranje bij Koninklijk Besluit van 24 november 2021 benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Decoraties

Het decoreren van troonopvolgers is een aloude en ook elders gebruikelijke traditie. In 1898 is Koningin Wilhelmina als eerste vrouw benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Sindsdien worden alle kinderen van het staatshoofd ter gelegenheid van hun achttiende verjaardag benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau

De Prinses van Oranje is per Koninklijke Beschikking per 7 december 2021 benoemd tot Ridder in de Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau. De Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau is een gezamenlijke Orde van de Koning en de Groothertog van Luxemburg.