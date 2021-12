Zijn huis, zijn regels: dít is het nieuwe Big Brother-huis

Big Brother heeft naar zijn kijkers geluisterd en heeft dit seizoen veel nieuwe, onverwachte en spannende twists in petto voor zijn bewoners. Als eerste verrast hij zijn bewoners met een geheel nieuw huis, dat van alle luxe is voorzien. Met maar liefst 120 camera’s en bijna 50 microfoons in het huis en de tuin, volgt Big Brother zijn bewoners overal en altijd. De kijker kan vanaf maandag 3 januari 20.30 uur dagelijks meekijken bij RTL 5 én 24/7 bij Videoland.

Presentatrice Geraldine Kemper: “Een nieuw seizoen Big Brother: spannend! Dat verdient natuurlijk een frisse start en dus een nieuw huis. Kan je nagaan dat hier welgeteld 20 kilometer aan bekabeling ligt? Alles om de kijker geen moment uit het Big Brother-huis te laten missen. Niet alleen voor de bewoners - over wie ik nog niks kan verklappen – heeft het huis en dus dit seizoen een totaal andere look and feel, ook voor de kijker. Die heeft meer invloed dan ooit. Zo kun je niet alleen tijdens de liveshow stemmen, maar kan je ook tijdens de Videoland-livestream het wel en wee van de Big Brother-bewoners medebepalen. Maar: Big Brothers wil blijft wet natuurlijk. Een vakantie wordt het zeker niet: schaarste en onvoorspelbaarheid voeren de boventoon dit seizoen.”

Presentator Peter Van de Veire: “Het Big Brother-huis ziet er dit jaar helemaal anders uit. Het voelt erg luxueus aan, maar of dat ook het gevoel zal zijn dat de nieuwe bewoners zullen hebben, valt nog te betwijfelen. De mini mall is nieuw en de badkamer heeft voortaan een bad en twee douches. De game room is dubbel zo groot als vorig jaar en laat dat nou net de toon zetten voor het nieuwe seizoen van Big Brother: dat wordt dubbel zo onvoorspelbaar voor de bewoners en de kijker, die heeft meer dan ooit invloed op wat er in het huis gebeurt.”