Schokkende verhalen over medewerkers van The Voice

In een programma van bijna anderhalf uur van TV-maker Tim Hofman komen schokkende verhalen aan bod van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van aanranding, gedwongen seks en ander ongewenst gedrag binnen The voice of Holland. Een aantal vrouwen kwamen anoniem in beeld en deden hun verhaal.

De aantijgingen zijn tegen bandleider Jeroen Rietbergen, coaches Ali B. en Marco Borsato en een regisseur waarvan de naam niet is genoemd. Allemaal hebben zij zich volgens het programma BOOS schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Jeroen Rietbergen

Bij het programma zijn negentien klachten binnen gekomen over bandleider Jeroen Rietbergen. Het gaat hier om kandidaten van The Voice, maar ook medewerkers die te maken kregen met seksueel getinte whatsapp-berichten en het versturen van zogenoemde ‘dickpicks’. In april 2019 heeft zich een kandidate gemeld dat zij lastig gevallen werd door Jeroen Rietbergen. Uiteindelijk blijken er dit veel meer te zijn geweest. Rietbergen besloot meteen openkaart te spelen en zijn wangedrag toe te geven. Ook zegde hij zijn verdere medewerking aan het programma op.

Ali B.

Tegen Ali B. is inmiddels twee keer aangifte gedaan van seksueel overschrijdend gedrag. Eén kandidate van The Voice en nog een vrouw die meedeed aan een schrijverskamp waaraan Ali B. zijn medewerking had gegeven. Daarnaast stond hij bij kandidaten bekend om zijn agressieve gedrag.

Twee vrouwen vertellen nadat zij uit het programma waren dat er telefonisch contact was met Ali B. Bij één vrouw kwam hij bij haar thuis en gaf aan seks met haar te willen. De vrouw heeft hem toen de deur gewezen. Een andere vrouw werd door Ali gebeld en meegenomen naar zijn studio. Hier had hij seks met haar. Bij het weggaan vroeg zij of hij vaker seks had met kandidaten en waarom daar nooit over gesproken werd. Ali antwoorde hierop ‘Niemand geloofd je’

Marco Borsato

Tegen Marco Borsato is op 14 december j.l. aangifte gedaan van onzedelijke betastingen door een vrouw. Ook zijn er drie verhalen verteld door kandidaten van The Voice Kids dat Marco zijn handen niet thuis kon houden en die op billen of heupen van meisjes plaatste.

Vragenlijst

Het programma BOOS verstuurde voor het wederhoren mails naar RTL, ITV, Talpa en de drie betrokken mannen. RTL en ITV regeerde geschokt en kondigde een onafhankelijk onderzoek aan. Talpa onthield zich van een reactie en wilde het onderzoek afwachten. Jeroen Rietbergen deed meteen een boekje open over zijn gedragingen en stopte direct de samenwerking met het programma The Voice. Ali B. reageerde ontkennend en verwees de verhalen naar het land der fabelen. Op de vraag of hij ooit seks had gehad met kandidaten van The Voice, reageerde B. met dat hij dat niet relevant vond. Marco Borsato ging niet in op de mail die door BOOS aan hem verstuurd was.

Reactie John de Mol

John de Mol, die een tijd lang verantwoordelijk is geweest voor The Voice, heeft op de redactie van BNNVARA de uitzending op 19 januari gezien en wilde hierna de vragen van BOOS beantwoorden. In een reactie laat hij weten na het zien van de uitzending behoorlijk in de war te zijn. ‘Als er één procent was gebeurd, dan was het veel te veel. Het is veel erger dan dat’, aldus De Mol. Volgens hem hebben de maatregelen die er genomen waren geen effect gehad. Hij beaamt dat in april 2019 een kandidate zich gemeld had over het gedrag van Jeroen Rietbergen. Hiervoor heeft hij van De Mol een ernstige reprimande gehad en een laatste waarschuwing. Desondanks is Rietbergen doorgegaan met zijn ‘praktijken’, met als gevolg dat zijn vriendin Linda de Mol hem uit huis heeft gezet.

Over Marco Borsato zegt De Mol zich niet voor te kunnen stellen dat hij aan kinderen heeft gezeten. ‘Mocht dit wel zo zijn geweest dan heb ik mij vreselijk vergist in de persoon Marco Borsato’.

Regisseur

Over een regisseur van The Voice, waarvan de naam niet genoemd is, zijn in totaal 15 klachten binnen gekomen bij het programma. Wanneer een kandidate tegen hem verteld seks te hebben gehad met Ali B., reageerde hij alsof het de gewoonste zaak was en wekte hij bij de vrouw de indruk dat dit vaker voorkwam en hij er niet van opkeek.