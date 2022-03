De Jostiband maakt 24 uur lang muziek voor Oekraïne

De gezelligste band van Nederland – de Jostiband – gaat dit weekend tijdens de Jostimarathon maar liefst 24 uur achter elkaar muziek maken. Deze megaprestatie gaan zij leveren om geld op te halen voor de inwoners van Oekraïne. Het land verkeert in nood, de supermarkten zijn leeg en de behoefte aan water en brood groeit met de dag. De Jostiband komt met deze muzikale marathon in actie om broodnodige hulp te bieden!

De Jostiband heeft sinds 2013, toen zij daar een reeks concerten gaven, een speciale band met Oekraïne. Tijdens het bezoek daar leerden zij namelijk Arenda Vasylenko kennen. Arenda woont al 21 jaar samen met haar gezin in Oekraïne en zet zich hierin voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Samen met haar man Andriy runt zij in Brovary, op een kleine 10 kilometer van Kiev, een eetcafé en bakkerij. Ze hebben dit opgezet om jongeren met het downsyndroom of autisme aan het werk te helpen. In de jaren na het bezoek aan Oekraïne heeft de band altijd contact gehouden met de familie Vasylenko.

Niet vluchten maar bakken

Op dit moment raken de supermarkten in Oekraïne steeds leger en het wordt het voor de lokale bevolking steeds moeilijker om aan levensmiddelen als brood en water te komen. In plaats van te vluchten besloot de familie Vasylenko om in actie te komen en het project Bake4Ukraine te starten. Ondanks de bombardementen – die vlakbij plaatsvinden – draait de bakkerij de afgelopen overuren om genoeg brood te bakken voor de militairen, het ziekenhuispersoneel en alle anderen die niet meer aan deze basisbehoeften kunnen komen. In het café, Cafe 21.3, wordt in grote stoomketels soep gemaakt en rondgebracht naar oude mensen en mensen met een handicap. Veel vrijwilligers helpen met gevaar voor eigen leven mee en dankzij hun hulp kan de familie Vasylenko steeds meer mensen van eten en drinken voorzien.

Grijp je kans en speel mee met de Jostiband

De Jostiband wil graag helpen door geld op te halen voor het project, zodat Bake4Ukraine ook de komende tijd voldoende grondstoffen kan blijven inkopen! Op vrijdag 4 maart starten de bandleden om 19:00 uur met de 24-uur durende Jostimarathon. Nooit eerder speelde de band zolang achter elkaar muziek. In verschillende samenstellingen, en met hele bijzondere gasten, gaan zij continu liedjes uit het repertoire van de Jostiband spelen. Het belooft een unieke belevenis te worden. Iedereen die tijdens de marathon mee wil spelen met de Jostiband is welkom, uiteraard wel tegen een donatie voor dit goede doel. De Jostimarathon is tot zaterdag 5 maart 19.00 uur te bezoeken bij Ipse de Bruggen, De Haven, Spoorlaan 19 in Zwammerdam. Gedurende de marathon is er ook regelmatig live-contact met de familie Vasylenko. Zo volgen we met elkaar ook de actuele situatie in het land.