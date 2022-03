S10 met De Diepte naar het Eurovisie Songfestival 2022

S10 gaat met het nummer De Diepte ons land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Turijn, Italië. De Nederlandse zangeres omschrijft het lied als ‘een liefdesbrief aan je eigen verdriet’. Het nummer is vanaf nu te beluisteren via alle bekende streaming platforms.

De Diepte is in samenwerking met Arno Krabman geschreven en geproduceerd. S10 over haar inzending: “Het is een ode aan het verdriet en de herinneringen die je met je meedraagt. Iedereen maakt in zijn leven gebeurtenissen mee die moeilijk zijn. Dat is iets wat we samen delen als mensen en ik hoop dat je je minder alleen voelt bij het luisteren van het liedje.”

De Diepte is vanochtend in aanwezigheid van vrienden, fans en pers in première gegaan in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. AVROTROS-dj Bart Arens maakte vanuit het mooiste theater ter wereld zijn NPO Radio 2-programma Aan de Slag!, zodat Nederland live mee kon luisteren met dit bijzondere moment.

S10

S10 – de artiestennaam van Stien den Hollander – is inmiddels kroonprinses van de Nederlandse alternatieve pop. De 21-jarige artiest deelt door middel van zang, rap en spoken word haar meest persoonlijke verhalen. Met miljoenen streams op haar naam, samenwerkingen met Nederlands grootste artiesten en lovende reacties op haar werk van muziekrecensenten, laat S10 keer op keer van zich horen. In haar eigen taal – Nederlands – want wat ze deelt, is haar verhaal.