Peter Gillis per ambulance naar ziekenhuis afgevoerd

Peter Gillis is woensdagmiddag plotseling onwel geworden en is daarop met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn hartslag bleek veel te laag.

Gillis werd onwel tijdens een overleg voor zijn realityserie op SBS6-serie. Zijn zoon Mark zou doorop direct het alarmnummer voor zijn 60-jarige pa gebeld hebben. Die brachten Peter Gillis direct naar een ziekenhuis. Daar aangekomen bleek Gillis zijn hartslag nog maar 30. Direct werd een hersenscan gedaan, waarop een hersenbloeding, tia of beroerte werd uitgesloten. Na diverse onderzoeken bleek dat zijn suikerspiegel te hoog was. „Dit is een wake up call, ik moet nu echt iets aan mijn gewicht gaan doen”, vertelt Gillis aan Dagblad Tubantia.

Gillis zou Gillis niet zijn om toch vandaag gewoon weer zijn werk weer te hervatten. „Ik doe het veel te graag”, zegt de 60-jarige Gillis, vandaag is hij weer volop bezig is met de opnames van het zevende seizoen van de SBS6-serie. „Vanmorgen was iedereen er gewoon weer.” Minder werken wil de ondernemer dan ook niet na het incident, hoewel de ziekenhuisopname hem wel aan het denken heeft gezet. „Ik ga het anders indelen. En ik moet afvallen en meer bewegen.”

Gillis moet nog wel terug naar de artsen die hem graag nog verder willen onderzoeken. Want ook in de ziekenhuizen is ''Massa Kassa''.