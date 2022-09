Meer huwelijken in 2022

In de eerste zeven maanden van 2022 zijn meer stellen getrouwd dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Het aantal stellen dat in deze periode een geregistreerd partnerschap sloot, is niet toegenomen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Tot en met juli gaven 40,5 duizend stellen elkaar het ja-woord. Dat zijn er veel meer dan in dezelfde periode vorig jaar (29,3 duizend) en 2020 (24,6 duizend). Vanaf maart 2020 tot en met maart 2022 waren er perioden met coronamaatregelen, zoals het (beperkt) organiseren van bijeenkomsten. Ook in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, trouwden in de eerste zeven maanden minder stellen (35,9 duizend).

Meer huwelijken in februari

In februari is dit jaar relatief veel getrouwd (4,1 duizend huwelijken). Vooral de datum 22-02-2022 was populair: bijna 1,2 duizend stellen gaven elkaar die dag het ja-woord. Dit is vergelijkbaar met topdagen in de populaire trouwmaanden mei, juni en september. In februari trouwen normaal gesproken gemiddeld 2,8 duizend stellen.

Vanaf april trouwden dit jaar iedere maand meer stellen dan in diezelfde maand in de vier jaar daarvoor.

Geregistreerd partnerschap niet verder toegenomen

In de eerste zeven maanden van 2022 zijn iets minder geregistreerde partnerschappen gesloten dan in dezelfde periode in 2021. Anders dan bij stellen die trouwden, nam het aantal stellen dat een partnerschap aanging in 2020 juist toe. Alleen tijdens de eerste lockdown in het tweede kwartaal van 2020, daalde het aantal partnerschapssluitingen, maar minder sterk dan het aantal huwelijken. Ook in 2021 lieten meer stellen hun relatie vastleggen bij de burgerlijke stand dan het jaar ervoor.

De populariteit van het geregistreerd partnerschap stijgt al langere tijd. Vanaf 2014 is het aantal stellen dat hiervoor kiest toegenomen. Vaker dan bij stellen die trouwen, zijn dit stellen die niet eerder een relatie hebben vastgelegd bij de burgerlijke stand.