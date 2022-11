Gouden Film voor De Grote Sinterklaasfilm

De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis heeft 100.000 bioscoopbezoekers getrokken. De familiefilm heeft hiermee de Gouden Film-status behaald. Het is de derde Gouden Film in de reeks van vier uitgebrachte De Grote Sinterklaas-films. Richard Groenendijk werd voor de aanvang van zijn theatervoorstelling verrast met de komst van tegenspeler Jan Versteegh en regisseur Lucio Messercola, die hem de Gouden Film overhandigden. Het is de elfde Gouden Film Award die dit jaar is uitgereikt aan een Nederlandse film. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en wordt ondersteund door het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Over de film

In de muzikale familiefilm De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis wordt Hugo Hogepief ontvoerd door twee gemeneriken. Alleen Hugo heeft met zijn sleutelring toegang tot de kluis waar alle cadeautjes voor pakjesavond liggen. Een grote ramp dreigt, want zonder sleutelring kan de kluis van Sinterklaas niet geopend worden. Gelukkig schieten alle Pieten, Party Piet Pablo, Marco Marsepein, Bennie Taaitaai, Kim Kado, Paco Post, Willem Wortel en het nieuwste pietje Chico Choco, te hulp. Zal het hen lukken om Hugo Hogepief op tijd terug te vinden en pakjesavond te redden?

Over de productie

Lucio Messercola heeft de De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis geregisseerd naar het scenario van Trui van de Brug. De cast van de familiefilm bestaat uit o.a. Robert ten Brink, Richard Groenendijk, Jan Versteegh, Martien Meiland, Chris Tates, Giovanni Caminita, Okke Verberk, Joshua Albano, Wes Mutsaars, Stef de Reuver, Sara Robben en Noah Ganahl. Messercola Drama produceerde De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis. Just Entertainment brengt de film uit in 125 bioscopen.