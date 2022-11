OM gaat Thijs Römer vervolgen voor grensoverschrijdend gedrag

Er zou volgens het OM geen fysiek contact zijn geweest tussen Römer en zijn slachtoffers in de perioden van 2015 tot einde 2017. De zaak zal in 2022 nog niet inhoudelijk behandeld worden, maar dit zal volgend jaar gebeuren.

De acteur kwam in opspraak nadat een vrouw (20) via Twitter beweerde dat Römer grensoverschrijdend gedrag tegenover haar had vertoond toen zijn minderjarig was. Römer heeft dit altijd ontkend.