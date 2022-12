Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie overleden

Christine Anne Perfect werd geboren op 12 juli 1943 in Bouth, een klein dorpje in het Lake District.

Op muzikaal gebied deed ze een tijdlang niets meer, nadat ze in 1990 had besloten Fleetwood Mac de rug toe te keren. Ze werd in 1997 nog een keer overgehaald om met de band op tournee te gaan en ze trad ook nog een keer op toen Fleetwood Mac in 1998 werd bijgezet in de Rock and Roll Hall of Fame.

In 2004 bracht McVie nog een soloalbum uit, In the Meantime, en in 2006 ontving ze de Gold Badge of Merit van de British Academy of Composers and Songwriters. In deze periode leefde ze teruggetrokken in haar landhuis te Kent. Nadat Christine met behulp van een psychiater haar vliegangst had overwonnen, voerde ze in september 2013 met Fleetwood Mac tweemaal "Don't Stop" in Londen op.

Vanaf 2014 speelde Christine, tot grote verrassing van vele fans en de bandleden, weer mee met Fleetwood Mac. Ze begon met de Amerikaanse tournee "On with the Show" en in het najaar van 2015 vervolgde ze deze in Europa. Een van de bekende hits van Fleetwood Mac was het nummer Everywhere uit 1987.

Ze overleed op 79-jarige leeftijd na een kort ziekbed in het ziekenhuis.