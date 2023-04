Gouden Film voor Toen ik je zag

100.000 bioscoopbezoekers hebben Toen ik je zag gezien. Het drama van regisseur Ben Verbong heeft daarmee de Gouden Film-status gehaald. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek dat Isa Hoes schreef over het leven met haar man Antonie Kamerling. Hoofdrolspelers Egbert-Jan Weeber en Noortje Herlaar kregen de Gouden Film uitgereikt. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival, met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds. Toen ik je zag ontvangt de zevende Gouden Film van dit jaar.