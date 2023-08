Herman van Veen bereikt unieke mijlpaal met 600ste voorstelling in Carré

Van Veen maakte zijn solodebuut in Carré 52 jaar geleden, in 1971 met de voorstelling ‘Harlekijn’. Hierin toonde hij zijn typerende mix van muziek, poëzie, kleinkunst, dans en visuele elementen. Hierna volgden nog tientallen programma’s, waaronder ‘De zaal is er’ (1986), ‘Alles in de wind’ (1996) ‘Nederlanders in Carré’ (2008) en ‘Kersvers’ (2014).

Madeleine van der Zwaan, directeur Koninklijk Theater Carré: “Ongelofelijk hoe Herman de lat maar blijft verleggen en elke avond bijzonder maakt, telkens weer. Vol trots heb ik hem symbolisch de sleutel van Carré overhandigd - ook daarin is Herman uniek. We verheugen ons op deze nieuwe mijlpaal.”

Van Veen brak twee jaar geleden het ‘record’ van het grootste aantal solo-optredens in Carré. Daarvoor ontving hij de lat van Carré uit handen van Madeleine van der Zwaan. Het oude record stond op naam van Toon Hermans, die in totaal 556 keer solo op het iconische toneel stond. Dit viel samen met het heugelijke feit van 50 jaar in Carré, gesymboliseerd in 50 gouden ballonen.

De groep artiesten dat de afgelopen eeuw honderden keren op het toneel van Carré stond is beperkt. Onder Hermans en Van Veen staan in het klassement onder anderen Freek de Jonge, Paul van Vliet, Youp van ’t Hek en Jochem Myjer. Het is Carré-traditie om een honderdtal voorstellingen met de welbekende rode ballon te vieren. Vanaf 12 januari 2024 zal Van Veen officieel koploper zijn met 600 voorstellingen in Carré.