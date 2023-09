Nederlands Film Festival maakt nominaties Gouden Kalf Competitie 2023 bekend

Tijdens de 43e editie van het Nederlands Film Festival zijn de nominaties bekendgemaakt voor de Gouden Kalveren 2023. De uitreiking van de Gouden Kalveren is aankomende vrijdagavond 29 september. Op de slotavond van het festival worden de belangrijkste filmprijzen van Nederland uitgereikt tijdens het EY Gouden Kalveren Gala in de Stadsschouwburg Utrecht. Het gala is vanaf 20:15 uur te volgen via de livestream filmfestival.nl. De avond wordt in samenwerking met BNNVARA om 19:04 uur op NPO1 ingeluid met een speciale uitzending van Khalid & Sophie live vanuit de Stadsschouwburg Utrecht. De genomineerde films zijn op 25 en 26 september in Filmtheater Slachtstraat en Louis Hartlooper Complex in Utrecht te zien.

NOMINATIES Gouden Kalveren 2023



De nominaties (op alfabetische volgorde) zijn:



Beste Korte Documentaire

Als ik zelf de zon ben - Naomi White (productie: Van Osch Films)

Mijn vader, Nour en ik - Wiam Al-Zabari (productie: Witfilm)

My Maysoon - Batoul Karbijha (productie: DOXY)



Beste Korte Film

Het optreden - Claire Zhou (scenario: Claire Zhou, productie: NL Film en TV)

Lucid Dreaming - Emma Evelein (scenario: Emma Evelein, productie: Blanc Film)

Ma Mère et Moi - Emma Branderhorst (scenario: Nena van Driel, productie: BIND)



Beste Hoofdrol Korte Film

Beppie Melissen - Gleuf

Ellen Parren - Ik ben geen robot

Hannah van Lunteren - Ma Mère et Moi



Beste Dramaserie

De droom van de jeugd - Idse Grotenhuis, Marnie Blok, Bram Schouw, Frans van Gestel, Simone van Dusseldorp

Lampje - Iris Otten, Nathalie van der Burg, Mieke de Jong, Margien Rogaar

Santos - Giancarlo Sánchez, Chris Westendorp, Ashar Medina, Ivan Barbosa



Beste Hoofdrol Dramaserie

Ahlaam Teghadouini - SiHAME

Eva Crutzen - Bodem

Shahine El-Hamus - Bestseller Boy



Beste Bijrol Dramaserie

Bianca Krijgsman - Dag & Nacht

Gustav Borreman - De droom van de jeugd

Marit van Bohemen - Judas II: Dagboek van een getuige



Beste Sound Design

Jan Willem van den Brink - Zee van Tijd

Marco Vermaas - De Man uit Rome

Zita Leemans, Michel Schöpping - Kiddo



Beste Muziek

Fons Merkies, Laurens Goedhart, Michiel Marsman, Manna Horsting - Zee van Tijd

Jorrit Kleijnen, Jacob Meijer - Toen ik je zag

Minco Eggersman - De Man uit Rome



Beste Camera

Emo Weemhoff - Sweet Dreams

Lennert Hillege - Toen we van de Duitsers verloren

Myrthe Mosterman - Zee van Tijd



Beste Montage

Fatih Tura - Kiddo

Jasper Quispel - De Man uit Rome

Lot Rossmark - Sweet Dreams



Beste Lange Documentaire

A Way to B - Jos de Putter, Clara van Gool (productie: DOXY)

Dicht bij Vermeer - Suzanne Raes (productie: Docmakers)

Mijn grote broer - Mercedes Stalenhoef (productie: Zeppers Film & TV)

Reis door onze wereld - Petra Lataster-Czisch, Peter Lataster (productie: L&F Producties)

The Dmitriev Affair - Jessica Gorter (productie: Zeppers Film & TV)



Beste Production Design

Florian Legters - Zomervacht

Jorien Sont - De Man uit Rome

Minka Mooren - Piece of My Heart



Beste Costume Design

Bernadette Corstens - Piece of My Heart

Bernadette Corstens - Sweet Dreams

Heleen Heintjes - Zomervacht



Beste Hoofdrol Speelfilm

Fahd Larhzaoui - El Houb

Frieda Barnhard - Kiddo

Hanna van Vliet - Het Verloren Transport

Renée Soutendijk - Sweet Dreams

Rifka Lodeizen - Onder de Blote Hemel



Beste Bijrol Speelfilm

Bram Suijker - Het Verloren Transport

Emmanuel Ohene Boafo - El Houb

Florian Myjer - Sweet Dreams

Isabelle Kafando - Zomervacht

Valentijn Dhaenens - Zomervacht



Beste Scenario

Ena Sendijarević - Sweet Dreams

Nena van Driel, Zara Dwinger - Kiddo

Shariff Nasr, Philip Delmaar - El Houb



Beste Regie

Ena Sendijarević - Sweet Dreams

Theu Boermans - Zee van Tijd

Zara Dwinger - Kiddo



Beste Film

El Houb - Joram Willink, Piet-Harm Sterk, BIND (scenario: Shariff Nasr, Philip Delmaar, regie: Shariff Nasr)

Kiddo - Layla Meijman, Maarten van der Ven, Studio Ruba (scenario: Nena van Driel, Zara Dwinger, regie: Zara Dwinger)

Silver Haze - Marleen Slot, Viking Film (scenario en regie: Sacha Polak)

Sweet Dreams - Erik Glijnis, Leontine Petit, Lemming Film (scenario en regie: Ena Sendijarević) Zee van Tijd - Maarten Swart, Kaap Holland Film (scenario: Marieke van der Pol, regie: Theu Boermans)



Nominatie Beste Digitale Cultuurproductie

De drie genomineerden voor Beste Digitale Cultuurproductie worden een dag later, maandag 25 september, aangekondigd tijdens de Digitale Cultuur avond, getiteld Over fellows, battles en winnaars.



Gouden Kalf van het Publiek

Eerder werd bekendgemaakt dat het Gouden Kalf van het Publiek wordt uitgereikt aan De Tatta's. De Nederlandse komedie behaalde met 694.000 de meeste bioscoopbezoekers in de periode van 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023.



Gouden Kalf voor de Filmcultuur

Regisseur en producent Digna Sinke ontvangt op 29 september het Gouden Kalf voor de Filmcultuur omdat zij zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse Filmcultuur. Uit het aanbevelingsrapport: “Digna Sinke is eigen in de onderwerpen die ze als filmmaker aanpakt en wijs in het begeleiden van nieuw en jong talent."



Toekenning nominaties

De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën Korte Documentaire, Korte Film, Dramaserie en Digitale Cultuur worden bepaald door onafhankelijke jury’s die uit professionals bestaan. De jury voor het Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire 2023 bestaat uit scenarist Monique Nolte, regisseur Willemiek Kluijfhout en regisseur Yan Ting Yuen. Voor het Gouden Kalf voor Beste Korte Film en Beste Dramaserie zijn acteur Dunya Khayama, production designer Femke Hoebe, regisseur Ivo van Aart, scenarist Lotte Tabbers en producent Maarten Kuit en aangesteld. Voor het Gouden Kalf voor Digitale Cultuur bestaat de jury uit multidisciplinaire performer Abdelhadi Baaddi, programma-ontwikkelaar Kitty Leering en professor/hoogleraar Maaike Bleeker.



De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren voor speelfilms en lange documentaires worden bepaald volgens het Academysysteem. Een groep van honderden vakgenoten, leden van de Dutch Academy For Film (DAFF), maakt hun stemkeuze zoals ook bij de internationale competities als de Oscars, BAFTA’s en Césars.



Prijs van de Nederlandse Filmkritiek

De winnaar van de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek namens de Kring van de Nederlandse Filmjournalisten (KNF) is Zomervacht (regie: Joren Molter).