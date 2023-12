Joost Klein voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival 2024

Twan van de Nieuwenhuijzen, voorzitter van de selectiecommissie: “De keuze van de selectiecommissie is na een zorgvuldig en gefaseerd proces uiteindelijk gevallen op Joost Klein. Er waren veel inzendingen uit allerlei genres, maar zijn inzending heeft naar ons inzicht de grootste hitpotentie. Je hoort in de song zijn bekende combinatie van feest en nostalgie. Daarbij denken wij dat Joost met zijn creativiteit een geweldige act gaat neerzetten en Nederland en Europa positief verrast. We kijken enorm uit naar de samenwerking.”



Joost Klein: "Deelnemen aan het Songfestival is een droom die uitkomt. Vroeger keek ik samen met mijn ouders, aan de buis gekluisterd, elk jaar opnieuw. Het is een eer dat ik Nederland mag vertegenwoordigen en ik zal er alles aan doen het beste resultaat te behalen. Joost Klein, Droom Groot!"

Joost Klein

Joost Klein (26) is een muzikant, schrijver en kunstenaar. Zijn energieke stijl combineert elementen uit mainstream pop met happy hardcore en poppunk. In Nederland tourt Joost met zijn band en speelt hij op festivals als Lowlands en Pinkpop. Afgelopen november gaf hij twee uitverkochte concerten in de AFAS Live. Ook in het buitenland groeit Joosts fanbase. In België stond hij met zijn show in een uitverkochte Lotto Arena in Antwerpen en was hij kandidaat in De Slimste Mens ter Wereld. Afgelopen zomer scoorde Joost met ‘Friesenjung’ een nummer 1-hit in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het nummer heeft tevens 100 miljoen wereldwijde streams behaald en werd ‘Beste Song’ in Duitsland bij de 1LIVE Krone Radio Awards. Het nummer krijgt ook veel airplay in Italië en Oekraïne.

Eurovisie Songfestival 2024

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats op 7,9 en 11 mei in Malmö. In 2023 won Loreen in Liverpool voor de zevende keer voor Zweden. Het thema is dit jaar wederom ‘United by Music’.