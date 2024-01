Pernille La Lau presenteert Zondag op Vier

Vanaf zondag 14 januari is ‘Zondag op Vier’ iedere zondagochtend te zien om 09:30 uur bij RTL 4. Pernille La Lau presenteert deze ochtend-show over entertainment, ondernemen en goed doen voor elkaar. Pernille ontvangt iedere week gasten die inspireren en delen, het roer omgegooid hebben of een bijzonder levensverhaal hebben. Er is ook iedere week een mede-Nederlander die een briljant idee heeft en dit presenteert aan het publiek.

Pernille La Lau heeft zin in dit nieuwe project: “De zondagochtend zal nooit meer hetzelfde zijn. We starten met een sprankelende nieuwe show en vernieuwing past bij mij. Ik loop al ruim 25 jaar mee in de entertainmentwereld en ben net zo lang actief in het zakenleven met o.a. het begeleiden van presentaties- en storytelling en verandertrajecten voor teams. Goed doen in de maatschappij is mij van jongs af aan meegegeven. Het brengt je als mens zo’n verrijking en we gaan er met z’n allen op vooruit als we de wereld samen wat mooier maken. Dus heel fijn aan deze onderwerpen aandacht te geven in Zondag op Vier”.

De show speelt zich af in het AFAS Theater in Leusden met elke week ruim 50 gasten in het publiek. Ook het publiek is een actief onderdeel van de talkshow en doet mee. Op deze manier ontstaat er een echte verbinding tussen alle aanwezigen en ook de kijker thuis. Daar staat ‘Zondag op Vier’ voor: om te verbinden in de Nederlandse samenleving. Er is een bijbehorend online platform, te zien via rtl.nl/zondagopvier.

Zondag op Vier komt tot stand samen met ondernemende partners BeeBee One schone energieopslagsystemen, AFAS Software, BNR Nieuwsradio, Caesar Groep en maatschappelijk partner Rode Kruis.