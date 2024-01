Gouden Film voor komedie Neem me mee van Will Koopman

De komedie van regisseur Wil Koopman heeft 100.000 bezoekers naar de bioscopen getrokken. Daarmee heeft de film de Gouden Film-status behaald. In Neem me mee ontdekt een gezelschap senioren niet alleen zichzelf, maar stellen ze zich ook open voor nieuwe ervaringen. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival, met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds. Neem me mee is de tweede Nederlandse film in 2024 die de Gouden Film ontvangt.

Over de film

Zes 70-plussers, onbekenden van elkaar, gaan samen op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Nog voor hun busje de landsgrens passeert, is er al onenigheid; met elkaar en met de jonge reisleider Thijs die de organisatie zwaar onderschat heeft. Als de reis vordert en het gezelschap elkaar beter leert kennen, ontstaat er toch een onverwachte vriendschap tussen de reisgenoten. Ze genieten, delen geheimen en onzekerheden, mijmeren, steunen elkaar en stappen zelfs buiten hun comfort zone. Je bent ten slotte nooit te oud voor nieuwe ervaringen.

Over de productie

Will Koopman (Gooische Vrouwen, April, May en June) regisseerde de film Neem me mee. Frank Houtappels schreef het scenario gebaseerd op het idee van Anthony van Biervliet. De cast bestaat uit Jeroen Krabbé, Renée Soutendijk, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst, Helen Kamperveen, Geert de Jong, Minne Koole, Gene Bervoets en Ella-June Henrard. NL Film en Interstallar Pictures produceerden Neem me mee in co-productie met Dingie en Black Sheep Films. De film is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds, Netherlands Production Incentive, Tax Rebate, Abraham Tuschinski Fonds en Tax Shelter. De komedie Neem me mee, gedistribueerd door Dutch FilmWorks, is te zien in 124 bioscopen.