Joke Bruijs (73) overleden

Parkinson

In april 2023 maakte Bruijs bekend aan een progressieve vorm van de ziekte van Parkinson te lijden. Ze vertelde aansluitend meteen te stoppen met haar werkzaamheden als actrice en zangeres.

Gerard Cox

Begin april 2025 kondigde Gerard Cox, met wie zij 10 jaar getrouwd is geweest, aan dat de gezondheid van zijn ex-vrouw hard achteruit ging. Een normaal leven voor Bruijs was hierdoor volgens Cox nauwelijks nog mogelijk. Gerard Cox overleed afgelopen zaterdag 13 september op 85-jarige leeftijd.