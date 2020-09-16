dinsdag, 16. september 2025 - 21:35 Update: 16-09-2025 21:44
Joke Bruijs (73) overleden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Wassenaar
Actrice en zangeres Joke Bruijs is op 73-jarige leeftijd overleden. Dit heeft haar management dinsdag bekendgemaakt.
Parkinson
In april 2023 maakte Bruijs bekend aan een progressieve vorm van de ziekte van Parkinson te lijden. Ze vertelde aansluitend meteen te stoppen met haar werkzaamheden als actrice en zangeres.
Gerard Cox
Begin april 2025 kondigde Gerard Cox, met wie zij 10 jaar getrouwd is geweest, aan dat de gezondheid van zijn ex-vrouw hard achteruit ging. Een normaal leven voor Bruijs was hierdoor volgens Cox nauwelijks nog mogelijk. Gerard Cox overleed afgelopen zaterdag 13 september op 85-jarige leeftijd.
