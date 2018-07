Warmste nacht ooit in Nederland: 24,4 graden in Gelderse Deelen

Er is afgelopen nacht lokaal een hitterecord gesneuveld. In het Gelderse Deelen bleef het kwik op maar liefst 24,4 graden Celsius hangen. Aangezien de temperatuur in De Bilt vannacht uit kwam op 23,6 graden is dit het officiële nieuwe landelijke record.

Oude record

Het oude record in De Bilt is hierdoor met bijna 3 graden verbeterd. Op 9 augustus 2004 zakte het kwik in de nacht in De Bilt niet verder terug dan naar 20,8 graden. In andere delen van Nederland bleeff het vannacht ook erg warm zoals in Flevoland, het Waddengebied en het westen van Zeeland waar de temperatuur niet onder de 23 graden kwam.

Weersverwachting vrijdag KNMI

'Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, al komen er ook enkele wolkenvelden voor. Het blijft overwegend droog, alleen in het uiterste zuidwesten is er een kleine kans op een (onweers)bui. Het wordt opnieuw tropisch warm met maxima die uiteenlopen van ruim 33°C in het noordwestelijk kustgebied tot lokaal 37°C in het zuiden en zuidoosten. De wind blijft oostelijk en neemt toe tot matig, in het noordelijk kustgebied vrij krachtig', zo meldt het KNMI vrijdag.

Vannacht tussen de 18 en 22 graden

In de avond neemt de bewolking van het zuidwesten uit geleidelijk toe en in de nacht naar zaterdag kan er in het zuidwesten wat regen of een (onweers)bui vallen. De oostelijke wind is overwegend matig, draait van het zuidwesten uit naar een west- tot zuidwestelijke richting en kan vooral in het zuidwestelijk kustgebied kortdurend flink aantrekken, waarbij ook windstoten van circa 50 km/uur kunnen voorkomen. De minimumtemperaturen variëren van 18°C in het westen tot 22°C in het oosten.

Zaterdag bewolkt, regen en onweer

Morgen begint de dag met veel bewolking en perioden met buiige regen of enkele buien met kans op onweer. In de loop van de middag wordt het van het zuidwesten uit droog en volgen er opklaringen. In het noordoosten activeert het neerslaggebied en kunnen er in de middag enkele stevige (onweers)buien voorkomen met kans op hagel en windstoten. 'Met maxima uiteenlopend van 22°C aan de kust tot 27°C in het oosten wordt het aanmerkelijk minder warm dan de afgelopen dagen. De zuidwestenwind is matig, in de kustgebieden (vrij) krachtig', aldus het KNMI.