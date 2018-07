Busje belandt in Esch op zijn kant

In het Brabantse Esch is vrijdagmiddag een busje op zijn kant terechtgekomen.

De bestuurder reed op de Witvensedijk, verloor de macht over het stuur en reed tegen een boom. Het ongeval gebeurde rond 14.50 uur. De brandweer werd opgeroepen om de bestuurder uit zijn benarde positie te halen. Hij was de enige inzittende in de auto. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis in Den Bosch gebracht.