Man komt om het leven bij geweldsincident in Amstenrade, politie houdt drie mensen aan

In het Limburgse Amstenrade is zaterdagavond een man bij een geweldsincident om het leven gekomen.

De man werd door agenten levenloos in de hal van een woning aan de Oudestraat aangetroffen. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Waarschijnlijk was de man betrokken bij een ruzie, zo vermoedt de politie. Bij de dode man stond een andere man. Die is door de politie gearresteerd. Dit meldt onder meer dagblad De Limburger.

De politie hield een paar honderd meter verderop in het dorp nogeens twee mannen aan. Het is nog onduidelijk of zij iets met de dood van de man te maken hebben. Ook is nog onbekend wie de dode man is en hoe het slachtoffer om het leven is gekomen.